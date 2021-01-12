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СБУ сообщила о подозрении начальнику "Службы пограничной охраны МГБ ДНР"

Фото из открытых источников

О подозрении злоумышленнику сообщили заочно

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины сообщено о подозрении начальнику так называемой "Службы пограничной охраны МГБ ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, контрразведчики разоблачили и задокументировали противоправную деятельность начальника "Службы пограничной охраны МГБ ДНР", причастного к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности.

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Как отмечается, во время следствия было установлено, что фигурант с 2015 года находится в составе этого незаконного формирования и как "начальник службы" обеспечивает противоправный "пограничный контроль" захваченных представителями "ДНР" участков государственной границы Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие. 

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады Украины от "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя. 

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