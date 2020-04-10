СБУ разоблачила жителя Ивано-Франковска на продаже информации из государственных баз данных
Клиентами злоумышленника были жители разных регионов Украины
Служба безопасности Украины разоблачила жителя Ивано-Франковска на продаже информации с ограниченным доступом из государственных баз данных. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Специалисты по кибербезопасности СБУ зафиксировали, что на специализированных интернет-сервисах появились объявления с предложениями приобрести информацию из баз данных Государственной таможенной и пограничной служб Украины.
Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что в интернете продают информацию из баз данных Государственной таможенной и пограничной служб Украины.
"Продавец" был зарегистрирован под фейковыми аккаунтами. В своих объявлениях он обещал клиентам данные, в частности, о пересечении границы украинцами и иностранцами, сроки их пребывания за рубежом, а также транспортные средства, которые фиксировались на таможенных пунктах пропуска.
Клиентами злоумышленника были жители разных регионов Украины. Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, симкарты, ноутбук и планшет, с помощью которых злоумышленник организовал незаконные заработки.
По факту инцидента начато расследование. Материалы уголовного производства по признакам преступления передано в суд.
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск "министра транспорта ДНР".