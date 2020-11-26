СБУ разоблачила сотрудников киевской компании, которые планировали незаконно поставлять российские военные товары в Африку

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Злоумышленники хотели отправить самолетом комплектующие к вертолетной технике

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения в одну из стран Африки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили деятельность менеджеров одной из киевских компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из африканских стран, откуда их могли переправить в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН.

Как сообщают в СБУ, для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения, злоумышленники предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения.

Кроме того, отправители не имели разрешительных документов для экспорта товаров такой категории. При этом переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из аэропорта "Борисполь".

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат экспортному контролю. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

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Напомним, недавно в Украине разоблачили схему незаконного ввоза в страну трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более 110 миллионов гривен. Завезенные комплексы были расположены на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области.