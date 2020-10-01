СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски

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В результате незаконной деятельности был нанесен ущерб в размере 11,8 миллиона гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц АО "Укрзализныця", которые организовали схему закупки некачественных элементов для путей на почти 15 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, в 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц АО "Укрзализныця" организовали противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО "Днепропетровский стрелочный завод".

Известно, что за это время злоумышленники успели поставить продукции на почти 15 млн гривен. Кроме этого, эксплуатация таких элементов создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

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Как отмечается, проведенные экспертизы подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили, что государственному стратегическому обществу нанесен ущерб в размере 11,8 миллиона гривен. На треть некачественной продукции суд наложил арест.

Следует заметить, что на этом дельцы не остановились. Так в течение 2020 года, пока продолжались экспертизы, чиновники "Укрзализныци" пытались снова закупить некачественную продукцию. Благодаря информированию СБУ руководством АО "Укрзализныця" противоправный механизм был заблокирован.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса в Киеве и Днепре правоохранители проводят ряд обысков.

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Также известно, что фигурантам дела, в частности бывшему заместителю одного из Департаментов "Укрзализныци" и двум руководителям коммерческих структур прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

На такое громкое дело отреагировало руководство "Укрзализныци". "Сегодня - о "красных линиях". Стыдно, когда почти каждую неделю мы сообщаем о новых уголовных производствах, в которых фигурируют сотрудники УЗ. Но, в то же время, я благодарен правоохранительным органам за то, что вместе мы очищаем УЗ от воров, махинаторов и других недобросовестных сотрудников. Если кто-то еще питает иллюзии относительно "теплой ванны", советую подумать лучше. Иначе – "придут и к вам", - написал в своем Telegram-канале председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак.

Напомним, недавно СБУ разоблачила "металлические" сделки на Львовском локомотиворемонтном заводе, который входит в структуру "Укрзализныци".