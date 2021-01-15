СБУ разоблачила схему поставки украинской армии некачественных снарядов
Коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 миллионов гривен
В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему поставки частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
По данным досудебного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.
Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 миллионов гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались не пригодными для использования.
Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно с проведенными исследованиями, изготовлена таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.
Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.
В рамках ранее начатого уголовного производства продолжается досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схемы. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в декабре проводили обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", которая является частью государственного концерна.