СБУ разоблачила схему поставки украинской армии некачественных снарядов

Коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 миллионов гривен

Прес-центр СБУ

В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему поставки частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ .

По данным досудебного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.

Прес-центр СБУ

Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 миллионов гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались не пригодными для использования.

Прес-центр СБУ

Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно с проведенными исследованиями, изготовлена таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.

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Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

Прес-центр СБУ

В рамках ранее начатого уголовного производства продолжается досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схемы. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в декабре проводили обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", которая является частью государственного концерна.