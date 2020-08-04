СБУ разоблачила представителя Минветеранов на вымогательстве около 375 тыс. гривен с раненого военного

Деньги потерпевший должен был передать через доверенное лицо чиновника

Задержание посредника во время передачи второй части взятки Фото: СБУ Задержание посредника во время передачи второй части взятки Фото: СБУ Задержание посредника во время передачи второй части взятки Фото: СБУ

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который требовал взятку с раненого в ООС военнослужащего за установление группы инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который был ранен во время боевых действий. За 4,5 тыс. долларов (около 125 тыс. грн) и 250 тыс. гривен фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и единовременную денежную компенсацию за ранения.

Деньги потерпевший должен был передать через доверенное лицо чиновника, которого задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины в помещении медкомиссии во время получения второй части взятки.

Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.

По данному факту происшествия фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов противоправной деятельности преступников.

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители разоблачили главу военно-врачебной комиссии, которая требовала от родителей деньги, чтобы признать их сына негодным к службе в армии.