СБУ разоблачила начальника управления Госгеокадастра одной из областей на масштабных сделках с землей

Фото с места происшествия Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачила масштабный противоправный механизм по выделению в частную собственность государственных земель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал противоправную схему вымогания и получения денег за выделение земельных участков руководитель регионального управления Госгеокадастра. К сделке в качестве посредника он привлек своего знакомого. Часть средств, полученных от противоправной деятельности, злоумышленники передали в Киев для председателя Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали передачу организатором в Киеве почти 27 тысяч долларов США. Во время передачи очередной части денег в размере 25 тысяч американских долларов правоохранители задержали злоумышленника в столице, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, одновременно по той же статье был задержан руководитель областного Госгеокадастра. Общая сумма, которую планировали передать сообщники за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составила 170 тысяч долларов США.

Действия фигурантов предварительно квалифицированы по ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении.

В отношении других фигурантов дела принимаются соответствующие процессуальные решения. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее в этот день в Киеве разоблачили коммерсанта, который предлагал взятки сотруднику СБУ.