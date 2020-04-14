СБУ разоблачила хищения бюджетных средств подразделениями Укрзализныци

Фото: Пресс-служба СБУ

Сумма нанесенного государству ущерба составляет свыше 2 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила хищения бюджетных средств во время закупки запчастей подразделениями Укрзализныци. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в 2018 году одному из стратегических предприятий в структуре АО "Укрзализныця" необходимо было закупить 28 комплектов аккумуляторных батарей для тепловозов. После проведения двух тендеров две компании поставили предприятию продукцию соответственно 13 и 15 комплектов батарей на общую сумму почти 10 миллионов гривен.

"Коммерсанты в сговоре с должностными лицами структурного подразделения Укрзализныци безосновательно завысили их стоимость и после оплаты вывели бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки. По заключению судебно-экономической экспертизы сумма нанесенного государству ущерба составляет свыше 2 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время отделу закупок госпредприятия объявлено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Правоохранители продолжают проверять других должностных лиц на предмет участия в преступной схеме.

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Напомним, наблюдательный совет просит Кабмин уволить Марчека с должности и.о. главы "Укразализныци".