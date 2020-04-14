live
Новости » События Читати новину українською

СБУ разоблачила хищения бюджетных средств подразделениями Укрзализныци

Фото: Пресс-служба СБУ

Сумма нанесенного государству ущерба составляет свыше 2 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила хищения бюджетных средств во время закупки запчастей подразделениями Укрзализныци. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в 2018 году одному из стратегических предприятий в структуре АО "Укрзализныця" необходимо было закупить 28 комплектов аккумуляторных батарей для тепловозов. После проведения двух тендеров две компании поставили предприятию продукцию соответственно 13 и 15 комплектов батарей на общую сумму почти 10 миллионов гривен.

"Коммерсанты в сговоре с должностными лицами структурного подразделения Укрзализныци безосновательно завысили их стоимость и после оплаты вывели бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки. По заключению судебно-экономической экспертизы сумма нанесенного государству ущерба составляет свыше 2 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время отделу закупок госпредприятия объявлено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Правоохранители продолжают проверять других должностных лиц на предмет участия в преступной схеме.

Новости по теме: "Укрзализныця" выплатила 50 млн долларов долга по еврооблигациям

Напомним, наблюдательный совет просит Кабмин уволить Марчека с должности и.о. главы "Укразализныци".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пасхальная корзина-2020: Цена зависит от региона, но самая дорогая - в Киеве Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему, - Зеленский Пасха и майские праздники: Как будут работать банки Вербное воскресенье: Запреты и традиции шестого воскресенья Великого Поста
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады | 13.04.20
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20