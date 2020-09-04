СБУ разоблачила группу компаний, которые продавали в Украине программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ

Опасные продукты реализовали также и госструктурам

Украинские компании реализовывали шпионское программное обеспечение Фото: СБУ Украинские компании реализовывали шпионское программное обеспечение Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили группу отечественных компаний, которые занимались незаконной реализацией программного обеспечения, разработанного российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе и государственных структур. Опасные программы скрыто собирали данные и передавали все действия пользователей на серверы, подконтрольные спецслужбам РФ.

Как отмечается, экспертиза подтвердила информацию о том, что программные продукты являются шпионскими. Также сотрудники СБУ провели в офисах компаний в Киеве и Днепропетровской области обыски, во время которых изъяли оборудование, вещи и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

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Кроме этого, сотрудники СБУ устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении из информационных систем.

Следователи органов безопасности сообщили организатору группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконный сбыт специальных технических средств получения информации группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно украинские спецслужбы разоблачили попытку вербовки жительницы одного из прифронтовых населенных пунктов Луганской области со стороны ФСБ России.