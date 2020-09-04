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СБУ разоблачила группу компаний, которые продавали в Украине программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ

Опасные продукты реализовали также и госструктурам

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили группу отечественных компаний, которые занимались незаконной реализацией программного обеспечения, разработанного российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе и государственных структур. Опасные программы скрыто собирали данные и передавали все действия пользователей на серверы, подконтрольные спецслужбам РФ.

Как отмечается, экспертиза подтвердила информацию о том, что программные продукты являются шпионскими. Также сотрудники СБУ провели в офисах компаний в Киеве и Днепропетровской области обыски, во время которых изъяли оборудование, вещи и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

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Кроме этого, сотрудники СБУ устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении из информационных систем.

Следователи органов безопасности сообщили организатору группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконный сбыт специальных технических средств получения информации группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, недавно украинские спецслужбы разоблачили попытку вербовки жительницы одного из прифронтовых населенных пунктов Луганской области со стороны ФСБ России. 

 

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