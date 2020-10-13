СБУ разоблачила группировку, которая реализовывала в разных регионах страны оружие и взрывчатку накануне Дня защитника Украины

К преступной деятельности были привлечены военнослужащий ВСУ, бывший участник добровольческого батальона и уголовник

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников межрегиональной организованной преступной группировки, которые в домашних условиях изготавливали самодельные взрывные устройства, а впоследствии продавали часть из них, а также реализовывали оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресc-служба СБУ.

Согласно сообщению, в состав группировки входили уголовник, действующий военнослужащий ВСУ и бывший участник одного из добровольческих батальонов.

Организатором оказался житель Житомирской области, который руководил преступной группой, находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое. Клиентов мужчина искал через личные связи в криминальных кругах.

Как отмечается, в рамках уголовного производства было проведено семь оперативных закупок, во время которых задокументировали факты продажи злоумышленниками стрелкового оружия и взрывных устройств.

Известно, что в Киеве один из участников группировки продал трехлитровую емкость с самодельным взрывчатым веществом, оборудованную электродетонатором и 17 сигарет с вмонтированным мощным взрывчатым веществом пероксид уротропина (ГМДТ), которое относится к разряду веществ с высокой взрываемости и в разы опаснее тротила. Указанное вещество не оставляет следов, а составляющие для его изготовления есть в свободном обращении, поэтому эту взрывчатку так любят террористы.

В Житомире передачу заказчику взрывчатых веществ общим весом 4 кг осуществили через закладку. Еще одному клиенту злоумышленники реализовали самодельное взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры весом более 6 килограммов.

Во Львовской области из одной из закладок правоохранители изъяли гранату Ф-1, два самодельных взрывных устройства, так называемую "Хатабку", а в Киевской области в одном из парков ‒ еще восемь сигарет с веществом ГМДТ.

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Кроме этого, зафиксирована попытка продажи четырех реактивных противотанковых гранат, трех автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов.

Как отмечается, во вторник, 13 октября, во время финального этапа спецоперации злоумышленников задержали при сбыте несколько самодельных устройств и трех боевых гранат.

Сейчас правоохранители проводят 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером во вторник, 13 октября, в центре столицы сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов КОРД провели спецоперацию по задержанию иностранцев-злоумышленников, которые нападали на клиентов валютных обменников.