СБУ разоблачила генерал-майора, который работал на ФСБ РФ

Преступник планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, сегодня, 14 апреля задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Как отмечается, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые свидетельствуют, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

"К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства, и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – очень важное разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

По информации спецслужбы, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе ООС и задействованных в них сотрудников;

международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и ЦСО "А", украинских разведывательных органов;

подборе, изучении и вербовке старших офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В настоящее время продолжаются следственные действия, проводятся обыски по месту жительства фигуранта, а также граждан Украины, которые подозреваются в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова.

Также решается вопрос относительно объявления Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (Государственная измена) и ст. 258 (Террористический акт) УК Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, 2 апреля вступил в законную силу приговор о лишении свободы до 12 лет агента ФСБ РФ Олега Смородинова за государственную измену. Следствие доказало, что Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живило.