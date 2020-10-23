СБУ разоблачила депутата Сумского облсовета на вымогательстве денег для предвыборной кампании

Депутат требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов.

Задержание депутата Прес-центр СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Сумского облсовета на вымогательстве денег для своей предвыборной кампании. Об этом сообщает прессслужба ведомства.

Как отмечается, депутат требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов.

Деньги он планировал использовать для проведения предвыборной агитации. Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой.

Задержание депутата Прес-центр СБУ

Сотрудники спецслужбы задержали депутата во время получения второго "спонсорского взноса" в размере 3 тысячи долларов.

По данному факту уже начато производство по статье "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в городе Буча Киевской области задержан следователь Бучанского отдела полиции Ирпенского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения четырех тысяч долларов США неправомерной выгоды.