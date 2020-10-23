СБУ разоблачила депутата Сумского облсовета на вымогательстве денег для предвыборной кампании
Депутат требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов.
Служба безопасности Украины разоблачила депутата Сумского облсовета на вымогательстве денег для своей предвыборной кампании. Об этом сообщает прессслужба ведомства.
Как отмечается, депутат требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов.
Деньги он планировал использовать для проведения предвыборной агитации. Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой.
Сотрудники спецслужбы задержали депутата во время получения второго "спонсорского взноса" в размере 3 тысячи долларов.
По данному факту уже начато производство по статье "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в городе Буча Киевской области задержан следователь Бучанского отдела полиции Ирпенского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения четырех тысяч долларов США неправомерной выгоды.