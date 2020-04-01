СБУ разоблачила агента спецслужб РФ, который получил задание вступить в ряды ВСУ

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В течение года россиянин изучал обстановку вокруг военных частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил

СБУ обнаружила агента спецслужб России и разоблачила их замысел по агентурному проникновению в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, СБУ установила, что гражданин РФ в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, находясь под стражей с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ.

Впоследствии он получил задание устроиться на военную службу в украинскую армию и был переправлен кураторами на территорию Украины.

Оказалось, что в обход пункта пропуска он пересек государственную границу и легализовался как беженец, а потом около года изучал обстановку вокруг военных частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил.

Как отмечается, для этого он посещал разные регионы Украины, в том числе территорию Донецкой и Луганской областей.

К тому же, в местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями - благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельные и ссылался на якобы преследования российскими правоохранительными органами.

В 2019 году подал их для принятия на военную службу в одну из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Контрразведчики спецслужбы предупредили проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах Вооруженных Сил Украины.

За совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцяти лет.

За совершение лицом преступления по ч. 1 ст. 330 (передача или сбор сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Как сообщалось ранее, контрразведка разоблачила попытку вербовки российскими спецслужбами высокопоставленного чиновника ВМС Украины.