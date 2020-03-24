СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о COVID-19 – несколько из них получали задания из РФ

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К примеру, в Днепре мужчина для нагнетания паники в обществе делал фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеки, и др

Служба безопасности Украины за неделю выявила 38 человек, которые распространяли неправдивую информацию относительно новой коронавирусной инфекции COVID-19. Несколько из них нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса Украины, отмечает прессслужба ведомства.

В частности, накануне в Днепре была прекращена деятельность интернет-агитатора, который по заданию Российской Федерации публиковал в соцсетях фейки о распространении COVID-19 в Украине, в том числе призывал и к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашего государства.

"Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеки, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей", - уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность.

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно объявления мужчине о подозрении.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что в сети распространяется фейковое видео, на котором в общественном транспорте произошла драка якобы из-за кашля одного из пассажиров. "...Изначально шла речь о Виннице, а потом о Львове... При этом, киберспециалисты установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никоим образом не связан с коронавирусом", - отметили в ведомстве.