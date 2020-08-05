СБУ проводит ряд обысков у субъектов хозяйствования Винницкой области

СБУ

Следственные действия проходят в рамках производства о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением

Сотрудники УСБУ в Винницкой области сегодня, 5 августа, проводят ряд обысков у субъектов хозяйствования региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как отмечается, следственные действия проходят в рамках соответствующего уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. То есть присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

"Санкционированные следственные действия (обыски) по адресам местонахождения ряда субъектов хозяйствования Винницкого региона и жилыми помещениями фигурантов уголовного производства", - уточняется в сообщении.

При этом ни имена фигурантов дела, ни субъекты хозяйствования не называются.

Напомним, ранее налоговики и СБУ проводили обыски на объектах "Укрзалізниці".