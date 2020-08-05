СБУ проводит обыски в Центре муниципальных систем управления в Виннице

Телеканал ZIK

СБУ разоблачила преступную схему горисполкома, где с каждого винничанина годами "капало" в частную структуру.

В Виннице Служба безопасности Украины проводит обыски в Центре муниципальных систем управления – предприятии, которое предоставляет платежки за коммунальные услуги.

Об этом шла речь в сюжете телеканала ZIK.

Служба безопасности Украины, которая пришла с обысками в винницкий Центр муниципальных систем управления, видит в работе предприятия коррупционную составляющую. В частности, правоохранители возбудили дело по 191 статье Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

"Все платежи, которые сегодня есть за коммунальные услуги, они стекаются в эту кантору, на их единый счет, а оттуда они распределяются по облгазам, облэнерго, водоканалам и всем остальным. За тот год они заработали, или украли, 37 миллионов гривен за то, что они пишут такую бумажку, на котором указывают, сколько ты должен платить за комуслуги. Придумали схему дополнительного посредника, который приносит очень большие деньги. Вопрос кому – будут разбираться следственные органы", – заявил общественный деятель Виктор Малиновский.

О результатах обысков и сообщения о подозрении должностным лицам правоохранительные органы обещают сообщить позже.

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Как сообщали ранее, Служба безопасности Украины пришла с обысками к субъектам хозяйствования Винницкой области. Однако, на какие предприятия или учреждения - не уточнялось.