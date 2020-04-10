СБУ проверяет Николаевскую ОГА из-за отсутствия заражений COVID-19

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Чиновники ОГА не предприняли реальных мер для выполнения решения облсовета

В Николаевской области Служба безопасности Украины проверяет информацию о служебной халатности должностных лиц Областной государственной администрации по противодействию распространению COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что СБУ проверяет информацию о возможной служебную халатность чиновников Николаевской ОГА относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Сообщается, что в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, чиновники ОГА не приняли реальных мер для выполнения решения облсовета.

По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области через распространение COVID-19.

Напомним, в Николаевской области, где не было никаких подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, обнаружили нарушения в диагностировании COVID-19.