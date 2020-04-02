СБУ провела обыски в лаборатории Пальчевского

Андрей Пальчевский Фото из открытых источников

Его подозревают в сокрытии случаев заболевания коронавирусом

Служба безопасности Украины провела обыски в лаборатории, владельцем которой является Андрей Пальчевский, за сокрытие фактов заражения COVID-19. Об этом Пальчевский сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Официальная причина – статья 113, кажется, диверсия против государства… Попытка привязать меня к тому, что якобы киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания и таким образом способствовала развитию эпидемии", - сказал бизнесмен.

Он назвал эту информацию фейком и пояснил давление против себя двумя причинами: в клинике самое современное оборудование для выявления COVID-19, поэтому есть серьезные конкуренты, а сам он в столице может стать политиком, что заставляет потенциальных оппонентов действовать на опережение.

В то же время бизнесмен рассказал, что его "очаровали" сотрудники СБУ, поскольку во время обысков он "не увидел ни одного хамства".

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут посылать информацию Минздраву о проведенных исследованиях на коронавирус согласно установленной форме.