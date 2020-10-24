СБУ провела массовые обыски в "Нацкорпусе" и "Азове"

СБУ провела примерно 50 обысков у крупных националистических организаций Страна.ua

Во время обысков было изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия и боеприпасов

В пятницу, 23 октября, правоохранители провели около 50 одновременных обысков у крупных националистических организаций. Об этом сообщает юрист Андрей Портнов и "Страна", ссылаясь на источники в СБУ.

По словам Андрея Портнова, во время обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы.

В тоже же время в "Стране" отметили, что всего было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии "Национальный корпус" и движения "Азов". В частности, обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире.

В результате было задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции.

По предварительной информации, сейчас готовятся подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса – 255-я (Создание преступной организации), 263-я (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), 309-я (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), 359-я (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), 361-я (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Напомним, ранее под Харьковом в гараже нашли пять килограммов тротила, 2,3 тысячи различных боеприпасов, почти 62 тысячи патронов разного калибра и множество вспомогательных военных средств. По словам народного депутата Ильи Кивы, это может быть схрон боеприпасов представителей "Нацкорпуса".