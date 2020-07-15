live
Новости » События Читати новину українською

СБУ пришла с обыском в НАНУ из-за строительства в парке

Решением суда на земельные участки НАНУ, стоимостью свыше 300 млн грн, наложен арест

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Национальной академии наук на незаконной передаче под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 млн гривен. Об этом сообщает пресслужба СБУ.

Согласно сообщению, должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета министров Украины и без обязательного согласования с Бюро президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания".

Отмечается, что организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 га в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность.

По данному факту происшествия начатого уголовное производство по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Сейчас правоохранители проводят обыски в Президиуме НАНУ для изъятия документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Новости по теме: УАФ уличили в манипуляциях вокруг возведения спортобъектов в рамках "Большой стройки"

Напомним, ранее на Волыни обнаружили самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство на берегу озера Свитязь 37 сооружений для отдыха.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Франции назвали условие проведения нового саммита в "нормандском формате" Трамп по телефону оскорблял Меркель и Мэй и хвастался перед Ким Чен Ыном, - CNN Мир больше не должен рассчитывать на лидерство США, - Меркель Меркель не исключает новых санкций против России
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Игорный легалайз в Украине. Резонансное ДТП. Языковой Майдан | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Дмитрий Спивак | 14.07.20
Легализация игорного бизнеса. Коррупция и разворовывание денег | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Михаил Чаплыга | Ток-шоу