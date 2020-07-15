СБУ пришла с обыском в НАНУ из-за строительства в парке

Решением суда на земельные участки НАНУ, стоимостью свыше 300 млн грн, наложен арест

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Национальной академии наук на незаконной передаче под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 млн гривен. Об этом сообщает пресслужба СБУ.

Согласно сообщению, должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета министров Украины и без обязательного согласования с Бюро президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания".

Отмечается, что организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 га в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность.

По данному факту происшествия начатого уголовное производство по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Сейчас правоохранители проводят обыски в Президиуме НАНУ для изъятия документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Напомним, ранее на Волыни обнаружили самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство на берегу озера Свитязь 37 сооружений для отдыха.