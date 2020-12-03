СБУ пришла с обысками в "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"
Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов
Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня, 3 декабря, проводят обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", которая является частью государственного концерна. Об этом сообщила прессслужба "Укроборонпрома" в Фейсбук.
Отмечается, что обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского райсуда столицы.
При этом в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" заявили о содействии правоохранителям и предоставлении всей информации и документов в рамках постановления суда. Несмотря на обыски, оба учреждения работают в штатном режиме.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский назначил новым генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Ранее Гусев возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию.
Впоследствии новоназначенный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что государственный концерн прекратит свое существование в следующем году. Новый глава ведомства анонсировал создание холдинга "Оборонные системы Украины".