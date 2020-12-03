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СБУ пришла с обысками в "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"

Фото из открытых источников

Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня, 3 декабря, проводят обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", которая является частью государственного концерна. Об этом сообщила прессслужба "Укроборонпрома" в Фейсбук.

Отмечается, что обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского райсуда столицы.

При этом в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" заявили о содействии правоохранителям и предоставлении всей информации и документов в рамках постановления суда. Несмотря на обыски, оба учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский назначил новым генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Ранее Гусев возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию.

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Впоследствии новоназначенный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что государственный концерн прекратит свое существование в следующем году. Новый глава ведомства анонсировал создание холдинга "Оборонные системы Украины".

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