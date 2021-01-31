СБУ приехала с обысками на место собрания акционеров "Мотор Сичи"

СБУ на месте обысков Укринформ

Следственные действия объяснили блокировкой попытки рейдерского захвата

В Запорожье Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственные действия по адресу общего собрания акционеров компании "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителями компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", которые связаны с установлением контроля над предприятием.

Кроме того, в рамках начатого уголовного производства СБУ документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества.

Как сообщает "Укринформ" в пресс-службе СБУ Запорожской области заявили о блокировании попытки рейдерского захвата "Мотор Сичи" "со стороны компаний, которые подконтрольны бизнес группе Ярославского В. и гражданину КНР Ван Цзину".

По словам представителей СБУ, правоохранители не допустили проведения собрания акционеров в нарушение установленных СНБО санкций. Целью собрания была смена правления и наблюдательного совета ПАО "Мотор Сич" и дальнейшее установление контроля над предприятием, вывод его активов и передовых технологий за пределы Украины.

Справка

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Акции предприятия "Мотор Сич", проданные китайским инвесторам, находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ, с целью сохранения вещественных доказательств по возбужденному в июле 2017 года уголовному делу. До этого китайские инвесторы имели договоренность о совместной концентрации акций компании с государственным концерном "Укроборонпром", который должен был получить около 25% акций, китайский инвестор - сконцентрировать более 50%. Впоследствии украинская и китайская стороны называли то соглашение неактуальным.

Напомним, недавно печерский районный суд Киева впервые признал китайских инвесторов компании "Мотор Сич" стороной, потерпевшей от противоправных действий Службы безопасности Украины. Речь шла о досудебном расследовании по противодействию должностных лиц СБУ хозяйственной деятельности акционеров.

29 января Украина ввела санкции против гражданина Китая и трех компаний, расположенных в этой стране. В частности, в санкционный список включили гражданина КНР Ван Цзина и компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited.