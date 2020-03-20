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СБУ предупредила хищения сотен миллионов гривен госсредств на выполнении оборонного заказа

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

В общем, были не допущены хищения почти 1,5 млрд гривен

За полгода контрразведка Службы безопасности Украины предупредила присвоение свыше 742 миллионов гривен бюджетных средств на выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, было блокировано схемы хищений в сфере военно-технического сотрудничества и экспортного контроля на более 700 миллионов гривен.

Так, следователи зарегистрировали 4 уголовные производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины – по фактам злоупотреблений при использовании государственных денег в оборонно-промышленном комплексе должностными лицами некоторых силовых структур и госпредприятий.

Также контрразведчики СБУ предупредили незаконный вывоз за пределы Украины товаров военного назначения и двойного использования на сумму более 647 миллионов гривен.

Отмечается, что по фактам нелегальной переправки указанных товаров начато 28 уголовных производств по ст. 333 Уголовного кодекса Украины. За выявленные нарушения в сфере экспортного контроля наложено штрафных санкций на сумму свыше 137 миллионов гривен. За соответствующими материалам СБУ судами уже вынесено 13 приговоров. По другим фактам продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечении к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что следователи Национальной полиции разоблачили хищения более 2 млн гривен государственных средств, которые предназначались для реконструкции систем отопления в админзданиях Верховной Рады.

 

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