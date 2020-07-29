В Украине разоблачили международную группировку, которая занималась сбытом некачественных лекарств

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Лекарства переправляли из России и еще одной азиатской страны

Служба безопасности Украины разоблачила международное группировки, которая занималась контрабандой и продажей в Украине лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, незарегистрированные в нашей стране препараты участники группы из Киева и Харьковщины нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Как сообщается, во время обысков по местам проживания фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму свыше 3 миллиона гривен.

В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к махинациям.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение средств ао "Укрзализныця", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.