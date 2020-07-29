live
Новости » События Читати новину українською

В Украине разоблачили международную группировку, которая занималась сбытом некачественных лекарств

Контрабандные препаарати Telegram-канал СБУ

Лекарства переправляли из России и еще одной азиатской страны

Служба безопасности Украины разоблачила международное группировки, которая занималась контрабандой и продажей в Украине лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, незарегистрированные в нашей стране препараты участники группы из Киева и Харьковщины нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Как сообщается, во время обысков по местам проживания фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму свыше 3 миллиона гривен.

В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к махинациям.

Новости по теме: Гостаможслужба назвала, какие товары чаще всего перевозят контрабандой

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение средств ао "Укрзализныця", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Рева заявил о катастрофе с наполнением Пенсионного фонда ПФУ утвердил показатель среднемесячной зарплаты для исчисления пенсий В Ивано-Франковске закрывают сервисный центр Пенсионного фонда из-за случая COVID-19 Минздрав и Пенсионный фонд запустят электронные больничные с 1 августа
Loading...

программы канала ZIK

Перепалки в студии | Падение рейтингов
Ирина Верещук | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу
Разумков в президенты? Игорный бизнес. Новая волна COVID-19 | Детали дня | 28.07.20
Кто хочет убрать Степанова? Первые сутки перемирия. Новые откровения Жвании | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу