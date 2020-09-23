СБУ поймала кандидата в мэры, который купил "двойника" своего конкурента

Кандидат в мэры хотел купить "двойника" своего конкурента Фото: Пресс-служба СБУ

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы, передает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, один из нынешних депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на "липового" кандидата.

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.

Фигурантов дела задержали после передачи 10 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом "Подкуп избирателя, участника референдума".

Ранее сообщалось, что 18 января 2020 года под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области в рамках уголовного производства относительно подкупа избирателей во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019 года следователи полиции провели 23 обыска.