СБУ поймала экс-члена НВФ, который заминировал шесть мостов на Донбассе

Сейчас задержанный сотрудничает со следствием

СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который проходя службу в составе незаконных вооруженных формирований, заминировал шесть мостов на Донбассе, что впоследствии были взорваны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, житель Константиновки, что в Донецкой области, в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования "Призрак" и в течение лета оказывал сопротивление украинским военнослужащим. В частности, он принимал участие в минировании четырех мостов в Лисичанске и двух мостов в Донецкой области, которые впоследствии были взорваны. Во время освобождения силами АТО Донбасса он вернулся к семье в Константиновку и работал на низкоквалифицированных работах.

Как отмечается, мужчину задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса

В настоящее время задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности НВФ, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Задержанный рассказал об обустройстве участниками НВФ в 2014 году схрона с военными средствами поражения. Из тайника, находившегося в поле вблизи поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно аннексированного Крыма, почти 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Напомним, недавно СБУ выявила агента спецслужб России и раскрыла их замысел из агентурного проникновения в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.