СБУ остановила злоумышленников, которые пытались вывезти в страны ЕС 80 тыс медицинских масок
Они указали в таможенной декларации неправдивые сведения о количестве и качестве товара
На Закарпатье СБУ помешала попытке незаконного вывоза из страны 80 тысяч защитных масок, которые собирались перепродать в странах Евросоюза.
Об этом сообщили в СБУ.
Так, на посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик и во время таможенного досмотра транспортного средства обнаружили 80 тысяч респираторных масок.
Кроме того, в таможенной декларации злоумышленники внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого на самом деле составляет более 3.4 миллиона гривен.
В рамках производства открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины на изъятые средства защиты был наложен арест.
В СБУ добавили, что злоумышленники собирались осуществить контрабанду, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.
Напомним, пограничники задержали мужчину, который через реку Тиса пытался переправить в Румынию медицинские маски.
Также сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков заявлял, что из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок.