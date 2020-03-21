СБУ остановила злоумышленников, которые пытались вывезти в страны ЕС 80 тыс медицинских масок

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Они указали в таможенной декларации неправдивые сведения о количестве и качестве товара

На Закарпатье СБУ помешала попытке незаконного вывоза из страны 80 тысяч защитных масок, которые собирались перепродать в странах Евросоюза.

Об этом сообщили в СБУ.

Так, на посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик и во время таможенного досмотра транспортного средства обнаружили 80 тысяч респираторных масок.

Кроме того, в таможенной декларации злоумышленники внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого на самом деле составляет более 3.4 миллиона гривен.

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В рамках производства открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины на изъятые средства защиты был наложен арест.

В СБУ добавили, что злоумышленники собирались осуществить контрабанду, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

Напомним, пограничники задержали мужчину, который через реку Тиса пытался переправить в Румынию медицинские маски.

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Также сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков заявлял, что из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок.