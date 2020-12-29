СБУ объявила заочное подозрение экс-нардепу от "Партии регионов"
Вероятно, речь идет об Олеге Цареве
Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады Украины от "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники и следователи СБУ установили, что экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 года он выехал в Российскую Федерацию, где находится до сих пор", - говорится в сообщении.
Кроме этого, было выяснено, что мужчина продолжает активно участвовать в информационной пропаганде против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности в Херсонской области. Бывший нардеп также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым.
Как отмечается, действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Хотя в ведомстве не называют фамилию экс-регионала, но, вероятно, речь идет о Олеге Цареве.
Напомним, в течение 2020 года следователи Службы безопасности Украины обнаружили злоупотреблений в Министерстве обороны и Национальной гвардии на сумму в 1,1 млрд гривен.