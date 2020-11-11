СБУ объявила подозрение члену НВФ, который пытал украинских пленных

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Злоумышленник сейчас скрывается на временно неподконтрольной территории

Правоохранители разоблачили одного из главарей так называемой "МГБ ДНР", причастного к преследованию граждан Украины на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2014 году местный житель присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований, где его назначили так называемым "заместителем начальника Управления МГБ ДНР".

Как оказалось, на "должности" злоумышленник давал указания относительно незаконных задержаний и заключения украинских граждан, а также участвовал в допросах и пытках над пленными.

В связи с этим следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по статье об участии в террористической группе или террористической организации. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

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Напомним, недавно в Киеве разоблачили участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. В столице злоумышленник устроился в одну из телекоммуникационных компаний.