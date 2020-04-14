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СБУ обнародовала записи разговоров задержанного генерал-майора, который работал на ФСБ РФ

Аудиозаписи подтверждают подготовку Шайтановым и ФСБ террористических актов

Задержание агента ФСБ РФ Валерия Шайтанова СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи разговоров генерал-майора Валерия Шайтанова с сотрудником ФСБ РФ Егоровым. Соответствующая запись размещена на YouTube-канале СБУ.

Согласно сообщению, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно доказывают - генерал-майор Шайтанов является агентом ФСБ РФ.

Как отмечается, на аудиозаписях разговоров зафиксировано, как злоумышленники планировали и готовились к терактам. Они обсуждали сумму "вознаграждения", варианты убийства Адама Осмаева, скрытие следов и доказательств преступления, а также "пути отступления" в РФ.

Также известно, что тайные встречи происходили не только в Украине, но за рубежом - во Франции, Германии и Хорватии.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти, речь идет о генерал-майорк СБУ Валерие Шайтанове. 

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