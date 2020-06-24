СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и 45 тысяч боеприпасов

Изъятое оружие, а также боеприпасы и взрывчатые вещества СБУ

Наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы и автоматы

С начала 2020 года Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 килограммов взрывчатых веществ и свыше 45 тысяч патронов, гранат и снарядов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы. Самый большой массив оружия и средств поражения был обнаружен в тайниках в районе проведения Операции объединенных сил. В частности, в разное время их разоблачили в Новоайдарском, Старобельском и Славянском районах.

СБУ

Было установлено, что часто это оружие вывозится с территории Донецкой и Луганской областей в другие регионы. Несколько таких убежищ было найдено вне ООС, в частности в Волынской и Одесской областях. Например, в марте на блок-посту на автодороге "Лисичанск-Бахмут" были задержаны двое лиц, которые незаконно вывозили целый арсенал боеприпасов и оружия в Киевскую область.

Кроме того, с начала года Служба прекратила существование четырех подпольных мастерских, которые изготовляли боевое оружие. В частности, СБУ совместно с НП Украины в г. Киеве провела обыск по месту жительства киевлянина, который организовал подпольную мастерскую, где занимался незаконным изготовлением и восстановлением огнестрельного оружия с целью ее дальнейшего сбыта. В результате обыска обнаружено и изъято 2 пистолета-пулемета "кустарного" производства, 170 патронов и 0,3 кг пороха.

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Отдельно выявлено и прекращено существование канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства из-за границы. Лицо, причастное к указанной противоправной деятельности, задержано.

На основании материалов СБУ начато 58 уголовных производств, в том числе Национальной полицией, по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В целом изъятого арсенала достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.

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Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили канал сбыта оружия и средств поражения из зоны проведения Операции объединенных сил.