СБУ и ГБР начали обыски на украинской таможне
В ходе обыска изымают документы и другие материалы
Во вторник, 3 ноября, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыски в территориальных органах и Центральном аппарате Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.
Как отмечается, обыски проводят на основании постановления Печерского районного суда города Киева по признакам возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020 годах.
"Суд постановил провести обыски представителям Государственного бюро расследования во всех территориальных органах Гостаможслужбы. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение", - отметили в таможенной службе.
По состоянию на 16:00 обыски на таможне продолжались. Сейчас необходимая информация и документы готовятся к изъятию.
Также в таможенной службе отметили, что кроме вещей и документов, следователи изымают другие материалы, которые не определены определением суда.
Сейчас все территориальные органы Гостаможслужбы работают в штатном режиме.
Напомним, в конце сентября Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее старт тестирование сотрудников территориальных таможенных органов на квалификацию и благонадежность.