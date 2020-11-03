СБУ и ГБР начали обыски на украинской таможне

ГБР проводит обыск на украинской таможне Фото из открытых источников

В ходе обыска изымают документы и другие материалы

Во вторник, 3 ноября, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыски в территориальных органах и Центральном аппарате Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.

Как отмечается, обыски проводят на основании постановления Печерского районного суда города Киева по признакам возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020 годах.

"Суд постановил провести обыски представителям Государственного бюро расследования во всех территориальных органах Гостаможслужбы. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение", - отметили в таможенной службе.

По состоянию на 16:00 обыски на таможне продолжались. Сейчас необходимая информация и документы готовятся к изъятию.

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Также в таможенной службе отметили, что кроме вещей и документов, следователи изымают другие материалы, которые не определены определением суда.

Сейчас все территориальные органы Гостаможслужбы работают в штатном режиме.

Напомним, в конце сентября Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее старт тестирование сотрудников территориальных таможенных органов на квалификацию и благонадежность.