Сайт Офиса президента не работает из-за аварии

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Время восстановления доступа к сайту не прогнозируют

Сайт Офиса президента Украины не работает. Причиной стала аварийная ситуация с электричеством. Об этом изданию "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 доступ к сайту восстановить не удалось. При этом IT-департамент ОП не дает прогнозов, когда будет восстановлен доступ к сайту.

"В 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины на сайте электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. По информации от ответственного лица ГСССЗИ, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением", - сообщили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.