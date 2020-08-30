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Сайт МОФТ - www.Traders-Union.ru - переехал на новый адрес

www.tradersunion.com

Международное объединение Форекс трейдеров сменило адрес своего официального сайта, переехав из зоны RU в зону COM. В Объединении это поясняют увеличением международных амбиций проекта

Всем участникам МОФТ теперь нужно будет входить в свой Личный кабинет по-другому, новому адресу – https://tradersunion.com/ru/

В Объединении уверяют, что переезд никак не затронул работу сервиса в целом. Весь функционал сайта МОФТ, в том числе и Личные кабинеты клиентов Объединения, работают в стандартном режиме, как и прежде.

В течение ближайшего месяца в Объединении обещают масштабное обновление структуры и дизайна проекта, что станет логическим продолжением переезда и откроет для Объединения новые перспективы международного роста.

Старый сайт МОФТ www.traders-union.ru пока приостановил свою работу, однако в МОФТ не исключают, что в будущем могут возобновить его поддержку в формате зеркала русской версии нового сайта (www.tradersunion.com/ru/)

СПРАВКА: МОФТ – это крупнейшее Объединение Форекс трейдеров в мире, которое уже более 10-ти лет представляет интересы трейдеров, позволяя им зарабатывать больше за счет возврата части комиссии (рибейта).

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