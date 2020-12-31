Санаторий "Украина" в оккупированном Крыму отдали российскому Следкому

Санаторий "Украина" в Ялте Крым.Реалии

Такое распоряжение подписал премьер-министр России

Санаторий "Украина" в оккупированной Ялте, который незаконная власть переименовала в санаторий "Родина", передали в федеральную собственность и отдали в ведение Следственного комитета России. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом с предложением о передаче санатория обратилось его руководство, а также обратились так называемый глава Крыма и Следственный комитет РФ.

При этом задачей учреждения после передачи в федеральную собственность России определяют санаторно-курортное обеспечение сотрудников, служащих, работников и пенсионеров Следственного комитета, а также членов их семей и родственников погибших сотрудников.

Напомним, в ноябре так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" выставило на продажу винный завод "Массандра". Начальная стоимость лота составила 5,3 миллиарда рублей.

Позже МИД Украины выразил решительный протест в связи с запланированной "приватизацией" Государственного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму и призвал международное сообщество не принимать в ней участия и не сотрудничать с предприятием.

Несмотря на это, 14 декабря стало известно, что Крымский винзавод "Массандра" продали за 5,327 млрд рублей (73 млн долларов) структурам банка "Россия", который в декабре 2017 года приобрел завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке.