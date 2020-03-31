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Самый большой самолет в мире "Мрия" возобновил полеты

Украинский самолет Ан-225 "Мрия". Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Самолет не проводил полетов с октября 2018 года

После 18 месячного перерыва самый большой самолет в мире "Мрия" совершил первый тестовый полет. Об этом пишет Голос Америки.

В частности, полет длился два часа и закончился в стандартном режиме.

Отмечается, что самолет не проводил полетов с октября 2018 года из-за того, что находился на модернизации и ремонте.

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Напомним, самолет "Мрия" стал летающим экспонатом на Венецианском биеннале.

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