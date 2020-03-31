Самый большой самолет в мире "Мрия" возобновил полеты
Самолет не проводил полетов с октября 2018 года
После 18 месячного перерыва самый большой самолет в мире "Мрия" совершил первый тестовый полет. Об этом пишет Голос Америки.
#Ан225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва pic.twitter.com/zZeAh4yxn9— Antonov Company (@AntonovCompany) March 25, 2020
В частности, полет длился два часа и закончился в стандартном режиме.
Отмечается, что самолет не проводил полетов с октября 2018 года из-за того, что находился на модернизации и ремонте.
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Напомним, самолет "Мрия" стал летающим экспонатом на Венецианском биеннале.