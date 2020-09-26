Самолет АН-26 попытаются собрать в исходное состояние, – правительственная комиссия

Соответствующие работы начнут после завершения процедуры с телами погибших

Обломки самолета АН-26 в Харьковской области ГСЧС

Обломки самолета АН-26, который разбился у Чугуева Харьковской области, доставят на специальную площадку и попытаются собрать в исходное состояние. Об этом сообщил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вицепремьер-министр Украины Олег Уруский в эфире одного из телеканалов.

По словам Уруского, обломки самолета можно будет транспортировать только после завершения процедуры с телами погибших. "У нас в плане в первую очередь получить бортовой самописец, чтобы на основании этого самописца сделать анализ последних минут жизни этого транспорта. После этого самолет будет доставлен на специальную площадку, где будет проведена специалистами максимальная разборка его в исходное состояние", – сказал чиновник.

В то же время на заседании правительства Уруский заявил, что доступ к самописцев также невозможен до завершения работ с телами. "Черные ящики лежат в хвостовой части самолета, к ним пока доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших", – высказался вицепремьер.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области. Сегодня, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.

Новости по теме: Появилось видео последних секунд полета и падения АН-26 под Харьковом

Впоследствии появилась информация, что курсант-третьекурсник, выживший в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя.