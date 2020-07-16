С затонувшего в Одессе танкера "Delfi" в море снова потекли нефтепродукты

Судно должны убрать через несколько дней

Затонувший у берегов Одессы танкер "Делфи" "Думская"

В Одессе возле затонувшего танкера "Delfi" спасатели снова заметили нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба Спасательно-водолазной службы Одесского городского совета.

Отмечается, что утечка произошла сегодня, 16 июля, около 07:30 часов. Водолазы сообщают, что они обратились в Государственную экологическую инспекцию в Одесской области и правоохранительные органы, чтобы их сотрудники зафиксировали загрязнения.

В последний раз нефтяное пятно вблизи танкера фиксировали только вчера, 15 июля. Тогда представители судовладельца полностью локализовали пятно. Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области для проверки взяли пробы вокруг танкера.

Напомним, 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" через сильный шторм сорвало с якоря и он сел на мель. В результате эвакуировали трех членов экипажа. По факту аварии Национальная полиция открыла уголовное производство.

С этого момента с танкера периодически выливается топливо, пятна достигали соседних с "Дельфином" пляжей.

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4 июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одесскую область посетил район затопления танкера "Делфи" и обозначил сроки по ликвидации аварии. По его словам, судно должны убрать до 20 июля.