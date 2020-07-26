С танкера Delfi снова произошла утечка, ситуацию признали ЧС местного уровня

Танкер Delfi Фото из открытых источников

Очередная попытка поднять судно закончилась утечкой нефтепродуктов

События вокруг танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы, определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

По его словам, в воскресенье, 26 июля, состоялось заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, одним из основных вопросов которого было обсуждение ситуации вокруг танкера Delfi.

"Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато имеем новый излив нефтепродуктов (ПДК) в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды. Госэкоинспекцией в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раз", - отметил Малеваный.

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Он также отметил, что было решено отказать в продолжении работ компании-подрядчику судовладельца и приобщить к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС. Также, учитывая ход событий, ситуацию вокруг танкера определено как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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Напомним, недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что владелец затонувшего под Одессой судна Delfi попытается еще раз его поднять и, если эта попытка будет неудачной, то он откажется от прав собственности на танкер.