С напавших на "Патриотов - За жизнь" под Харьковом сняли статью о покушении на убийство

В Харьковской области обстреляли автобус активистов организации "Патриоты – За жизнь" Илья Кива

Подозреваемым в нападении летом на автобус с членами организации "Патриоты - За жизнь" в Харьковской области больше не инкриминируют покушение на убийство. С них сняты соответствующие пункты части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"После проведения следственных действий версия умышленного убийства стала неактуальной. Подозреваемые уже ознакомлены с изменением квалификации подозрения", - объяснил перемены в производстве пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, сейчас подозреваемым инкриминируют только одну статью - хулиганство.

Ранее сообщалось, что Харьковский апелляционный суд арестовал 15 радикалов, совершивших нападение на автобус активистов "Патриоты - За жизнь".

Напомним также, что 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежит главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

В Европейском Союзе действия радикалов, как и бездействие властей в этом вопросе поддались жесткой критике.

Так, член Европарламента от Австрии, представитель фракции социал-демократов Ханнес Хайде решительно осудил нападения радикалов на мирных граждан и призвал украинские власти сделать все для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Член комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат выразила возмущение серией недавних нападений радикалов в Украине и подчеркнула, что одна из самых известных украинских ультраправых группировок - "Национальный корпус" - несет ответственность за многочисленные нападения в рамках объявленного ею "человеческого сафари" в Украине.

А депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Тарабелла подчеркнул, что Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине.

"Когда вооруженная группировка "Национального корпуса" нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил депутат.