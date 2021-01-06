С начала суток НВФ трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе

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Среди украинских воинов боевых потерь нет

С начала текущих суток, 6 января, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета неподалеку Водяного.

В то же время противник совершил несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета вблизи Опытного.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Напомним, на Донбассе в течение 2020 года погибли 389 членов незаконных вооруженных формирований еще 611 человек получили ранения. Отмечается, что среди этих смертей 190 представителей противника погибли уже после наступления полного и всеобъемлющего режима, а 240 человек получили ранения и травмы.