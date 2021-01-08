С начала суток НВФ семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

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Среди украинских воинов боевых потерь нет

С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили обстрелы:

у Водяного из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного из стрелкового оружия.

Кроме этого, противник совершил обстрелы из стрелкового оружия и гранатомета в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Южного.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 218 нарушений режима прекращение огня на Донбассе большинство - в Луганской области.