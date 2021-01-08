С начала суток НВФ семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Среди украинских воинов боевых потерь нет
С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили обстрелы:
- у Водяного из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного из стрелкового оружия.
Кроме этого, противник совершил обстрелы из стрелкового оружия и гранатомета в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Южного.
Среди украинских воинов боевых потерь нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 218 нарушений режима прекращение огня на Донбассе большинство - в Луганской области.