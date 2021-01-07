С начала суток НВФ пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Фото из открытых источников

Среди украинских воинов боевых потерь нет

С начала текущих суток, 7 января, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Хутор Свободный.

В то же время противник совершил обстрелы вблизи Луганского и Попасной из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, НВФ осуществили обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", применив неподалеку населенного пункта Авдеевка ручной противотанковый гранатомет.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 января, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.