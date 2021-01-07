live
Новости » События Читати новину українською

С начала суток НВФ пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Фото из открытых источников

Среди украинских воинов боевых потерь нет

С начала текущих суток, 7 января, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Хутор Свободный. 

В то же время противник совершил обстрелы вблизи Луганского и Попасной из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, НВФ осуществили обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", применив неподалеку населенного пункта Авдеевка ручной противотанковый гранатомет.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Новости по теме: На Донбассе в течение 2020 года погибли 389 членов НВФ, – разведка

Напомним, за прошедшие сутки, 6 января, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Витренко заявил, что цены на электроэнергию для населения значительно ниже рыночных Виктор Медведчук: Новый виток тарифного геноцида в Украине со стороны власти грозит социальным взрывом В меморандуме с МВФ четко написано, какими должны быть цены на электроэнергию и газ в Украине, и это противоречит Конституции, – академик Журавский В Лубнах люди перекрыли трассу с требованием снизить тарифы на газ
Loading...

программы канала ZIK

Январский локдаун. Тарифная вакханалия. Кризис в стране | Ток-шоу
Вакцинация и COVID-19 | Сергей Кравченко | Спецэфир на ZIK
Штрафовать за язык. Новые правила локдауна. Где вакцина? | Ток-шоу
Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Дуэт