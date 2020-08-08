С начала суток НВФ пять раз нарушили перемирие на Донбассе

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НВФ обстреляли Шумы из подствольного гранатомета

В течение текущих суток, 8 августа, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник обстрелял украинских бойцов по одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета возле Попасной и Гнутового, а из подствольного гранатомета – неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки.

"Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, от начала объявления прекращение огня на Донбассе, 27 июля, не было зафиксировано боевых потерь и обстрелов из тяжелых вооружений. Согласно информации СНБО, до нынешнего перемирия НВФ обстреливали украинские позиции ежедневно 16 – 18 раз, а подавляющее большинство из них велись прицельно с применением тяжелого вооружения.