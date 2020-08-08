live
Новости » События Читати новину українською

С начала суток НВФ пять раз нарушили перемирие на Донбассе

Фото из открытых источников

НВФ обстреляли Шумы из подствольного гранатомета

В течение текущих суток, 8 августа, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник обстрелял украинских бойцов по одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета возле Попасной и Гнутового, а из подствольного гранатомета – неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки.

"Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Новости по теме: На восстановление ОРДЛО понадобится около 10 млрд долларов, - советник президента

Напомним, от начала объявления прекращение огня на Донбассе, 27 июля, не было зафиксировано боевых потерь и обстрелов из тяжелых вооружений. Согласно информации СНБО, до нынешнего перемирия НВФ обстреливали украинские позиции ежедневно 16 – 18 раз, а подавляющее большинство из них велись прицельно с применением тяжелого вооружения.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Дожди и жара до +32: Прогноз погоды на сегодня Чего ждать от погоды: Синоптики дали прогноз на август Синоптики предупредили о грозах и шквальном ветре в Украине I уровень опасности: На запад Украины надвигается непогода
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Попытка рейдерского захвата канала
Зарплаты в наблюдательных советах. Карантинные выборы. Декларации полицейских | Ток-шоу