С начала суток НВФ один раз обстреляли украинских военных на Донбассе

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НВФ обстреляли Водяное из минометов калибра 120 мм и 82 мм

В течение последних суток, 11 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 1 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Водяному из минометов калибра 120 мм и 82 мм

"На участках разведения №1, №2 и №3 режим обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток, 10 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреливали позиции Объединенных сил, в результате чего погиб украинский военный, еще трое получили ранения.