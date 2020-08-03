С начала суток НВФ дважды обстреляли украинских военных на Донбассе

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Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет

В течение текущих суток, 3 августа, незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник обстрелял украинских бойцов возле Южного из станкового противотанкового гранатомета и недалеко от Марьинки из стрелкового оружия. Огневые провокации были не прицельными, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

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Напомним, с начала объявления прекращения огня на Донбассе, 27 июля, не было зафиксировано боевых потерь и обстрелов из тяжелых вооружений. Согласно информации СНБО, до нынешнего перемирия НВФ обстреливали украинские позиции ежедневно 16 – 18 раз, а подавляющее большинство из них велись прицельно с применением тяжелого вооружения.