С начала суток НВФ дважды обстреляли украинских военных на Донбассе

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НВФ обстреляли Водяное из автоматических станковых гранатометов

В течение последних суток, 23 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 2 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного из автоматических станковых гранатометов.

Также, НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Орехово, применив для этого станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 22 июня, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня 16 раз.