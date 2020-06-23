С начала суток НВФ дважды обстреляли украинских военных на Донбассе
НВФ обстреляли Водяное из автоматических станковых гранатометов
В течение последних суток, 23 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 2 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.
Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного из автоматических станковых гранатометов.
Также, НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Орехово, применив для этого станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 июня, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня 16 раз.