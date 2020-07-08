С начала суток НВФ 9 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, трое бойцов получили ранения

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НВФ обстреляли Зайцево из автоматических станковых гранатометов

В течение последних суток, 8 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего трое бойцов получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

на подступах к Хутору Вольный и Орехово из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцево из автоматических станковых гранатометов.

Также НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

в пригороде Авдеевки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Марьинки, Опросного и Старогнатовки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. На участках разведения №1, №2 и №3 "режим тишины" поддерживался", - говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки, 7 июля, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие.