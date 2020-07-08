live
Новости » События Читати новину українською

С начала суток НВФ 9 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, трое бойцов получили ранения

Фото из открытых источников

НВФ обстреляли Зайцево из автоматических станковых гранатометов

В течение последних суток, 8 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего трое бойцов получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • на подступах к Хутору Вольный и Орехово из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Зайцево из автоматических станковых гранатометов.

Также НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • в пригороде Авдеевки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Марьинки, Опросного и Старогнатовки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. На участках разведения №1, №2 и №3 "режим тишины" поддерживался", - говорится в сообщении.

Новости по теме: На заседании ТКГ Украина получила гарантии безопасности по тушению пожаров в Луганской области

Напомним, за минувшие сутки, 7 июля, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пожар в киевской квартире из-за газа, подрыв машины "Укрпочты" и смертельное ДТП на Черниговщине: Главное за 7 июля Угроза наступления РФ, расследование авиакатастрофы в Иране, обыски и задержания в Крыму: Актуальное на утро 7 июля Государственная измена в Украине: Как появилась статья за шпионаж и почему никто не докажет вину топ-чиновников Рождество Иоанна Предтечи и Ивана Купала: Как соединились библейский и языческий праздник
Loading...

программы канала ZIK

Владимир Стельмах | HARD с Влащенко | 07.07.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Языковой вопрос в Украине. В Раде собирают подписи за отставку Криклия | Ток-шоу
Принудительная украиницизация.
Дубинский vs Качура: Дебаты кандидатов на кресло мэра