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С начала суток НВФ 7 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, один боец погиб

Фото из открытых источников

НВФ обстреляли Причепиловку из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В течение последних суток, 20 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один военный погиб. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • вблизи Мироновского из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов;
  • у Причепиловки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Шумов из автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского вооружения.

Также НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • у Марьинки, Старогнативки, Широкиного и Павлополя из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки, к сожалению, вследствие вражеского обстрела один наш мужественный защитник погиб. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего украинского героя",  - говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки, 19 июля, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по защитникам Луганского противный пять раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больший – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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