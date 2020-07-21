С начала суток НВФ 3 раза обстреляли украинских военных на Донбассе, двое бойцов получили ранения
НВФ обстреляли Гнутово из ручных противотанковых гранатометов
В течение последних суток, 22 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 3 раза обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое бойцов получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.
Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- у Новотошкивского из минометов калибра 120 мм
Также НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- недалеко от населенного пункта Павлополь из автоматических станковых гранатометов;
- вблизи Гнутово из ручных противотанковых гранатометов.
"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 20 июля, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня. Как отмечается, за минувшие сутки в результате провокационных обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения.