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С начала суток НВФ 3 раза обстреляли украинских военных на Донбассе, двое бойцов получили ранения

Фото из открытых источников

НВФ обстреляли Гнутово из ручных противотанковых гранатометов

В течение последних суток, 22 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 3 раза обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое бойцов получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, противник совершил обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • у Новотошкивского из минометов калибра 120 мм

Также НВФ обстреляли украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • недалеко от населенного пункта Павлополь из автоматических станковых гранатометов; 
  • вблизи Гнутово из ручных противотанковых гранатометов.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь", - говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки, 20 июля, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня. Как отмечается, за минувшие сутки в результате провокационных обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения.

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